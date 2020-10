Liga : la Real Sociedad montre les muscles face à Huesca

Outre l'Angleterre, la France et l'Italie, du football se jouait aussi en Espagne ce dimanche soir. La Real Sociedad, équipe révélation de la saison passée, accueillait à San Sebastian la formation de Huesca. Et ce qu'on peut dire c'est que les Basques se sont baladés. Il a quand même fallu attendre la fin de la première période pour voir le premier but avec un penalty de Mikel Oyarzabal (1-0, 35e).

En seconde période, les visiteurs se réveillaient avec une égalisation de Rafa Mir (1-1, 46e). Mais, Mikel Oyarzabal ne tardait pas à répondre (2-1, 54e). Portu donnait un peu d'air aux siens après l'heure de jeu (3-1, 64e). À un quart d'heure du terme, Alexander Isak, entré en jeu à la 63e minute, donnait un avantage plus conséquent à la Real Sociedad (4-1, 75e). Avec ce résultat, les Basques prennent la tête de la Liga !