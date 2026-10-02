Manchester City fait appel après le rapport publié par la Premier League

Manchester City n’a pas tardé à réagir. Le 29 septembre dernier, la Premier League reconnaissait officiellement le club mancunien coupable de 114 infractions financières. Un véritable coup de tonnerre face auquel les Cityzens ont réagi ce vendredi midi en confirmant qu’ils faisaient appel, bien avant l’annonce des sanctions.

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« Le Manchester City Football Club confirme que, le jeudi 1er octobre 2026 à 19h, le Club a déposé un recours complet contre l’avis rendu par la Commission de la Premier League, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par cette dernière. La position ferme du club est que, pour de multiples motifs, cet avis contient des erreurs manifestes et substantielles, tant sur le plan du droit, des principes que des faits, et qu’il n’est pas fiable. Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et dispose d’un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions concernant cette affaire. Nous continuerons à respecter les procédures en vigueur et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire de plus jusqu’à ce que toutes les procédures soient terminées », peut-on lire dans le communiqué.