PSG-Istanbul BB : Neymar réagit à son tour !

Après Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, une autre star du PSG a profité des réseaux sociaux pour réagir à l'affaire de racisme qui a secoué la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir. En effet, les deux formations s'affrontaient lors de la sixième journée de la Ligue des Champions. Un match interrompu au quart d'heure de jeu, lorsque les 22 acteurs de la rencontre ont décidé unanimement de rentrer aux vestiaires après un incident qui va rester dans les annales de la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais pas pour de bonnes raisons.

Le quatrième arbitre aurait proféré des paroles racistes envers Achille Webo, l'un des adjoints de l'entraîneur de l'équipe d'Istanbul. Et comme ses coéquipiers du PSG, Neymar a dénoncé cet acte odieux de racisme par un simple et puissant «Black Lives Matter».