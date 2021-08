Premier League : Liverpool s'impose sans trembler contre Burnley

Pour son premier match à domicile de la saison, Liverpool accueillait Burnley dans le cadre de la 2ème journée de Premier League. Après une victoire convaincante à Norwich (0-3), les Reds affrontaient des Clarets (1-2) piqués à domicile lors de leur premier match de championnat par Brighton. En ce qui concerne les compositions de l'équipe, en commençant par les locaux, l'entraîneur allemand Jürgen Klopp réalisait deux changements dans le onze du week-end dernier : dans son 4-3-3 habituel, Jordan Henderson faisait son retour en tant que capitaine à la place de James Milner, tandis que Harvey Eliott remplaçait Alex Oxlade-Chamberlain au poste de milieu relayeur droit. Le reste était inchangé : Alisson Becker dans les buts, derrière la charnière centrale Van Dijk-Matip, Alexander-Arnold et Tsimikas sur les côtés. Naby Keïta accompagnait Henderson et Eliott dans l'entrejeu, tandis que Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mané formaient le trio d'attaque. Du côté de Burnley, Sean Dyche alignait un 4-4-2 avec lui aussi deux changements : le tacticien de 50 préférait Josh Brownhill à Ashley Westwood dans son double pivot et Ashley Barnes, qui sort d'une saison où il a été handicapé par les blessures, était titulaire pour la première fois de la saison à la place de Jay Rodriguez. Devant le dernier rempart anglais Nick Pope, on retrouvait en défense Lowton-Tarkowski (buteur contre Brighton)-Mee-Taylor, Gudmundsson-Westwood-Cork-McNeil sur la ligne du milieu et devant, la doublette Wood-Barnes.

Après un bel hommage rendu à Andre Rebello, 97ème victime du drame d'Hillsborough décédée dans la semaine, Burnley avait failli refroidir un Anfield plein à craquer dès le début de la rencontre : Chris Wood trouvait Dwight McNeill dans la surface de réparation, son tir croisé était sauvée sur la ligne par Trent Alexander-Arnold, mais un hors-jeu invalide l'occasion. Derrière, les hommes de Sean Dyche subissaient face aux nombreux centres des Reds, sans grande conséquence et profitaient du bloc haut du LFC pour opérer en contre. Si la première tentative cadrée des Clarets était bien sauvée par Alisson (16e), c'est Liverpool qui a inscrit le premier but du match : sur un centre déposé sur la tête de Jota, le Portugais décroisait son coup de casque et battait Pope (1-0, 18e). Son premier but à domicile depuis novembre 2020 ! Burnley réagissait rapidement à l'ouverture du score, notamment grâce à McNeill (20e). Mohamed Salah avait failli marquer le but du break à deux reprises, mais l'intervention de Pope (22e) et une position illicite sur son but (28e) gardaient les visiteurs en vie. Sadio Mané était bien trouvé par Alexander-Arnold à la demi-heure dans la surface, mais sa reprise passe au-dessus de la transversale adverse (31e). Sur une sortie hasardeuse d'Alisson à l'entrée de la surface de réparation, un long ballon est repris par Tarkowski, qui aurait pu tromper le portier brésilien mais sa tête passe à côté du but vide. Liverpool rentre au vestiaire en menant au score (1-0 MT), un scénario favorable pour une équipe invaincue sur ses 116 derniers matchs (104 victoires, 12 nuls) à Anfield lorsqu'elle mène au score à la mi-temps selon Opta

Liverpool confirme sa supériorité

Comme en première période, Burnley s'était montré très dangereux dans les prémices du second acte avec le centre de Lowton pour Barnes, qui trompait Alisson mais encore une position de hors-jeu rassurait les supporters (46e). Il fallait attendre la 56ème minute pour enfin assister à la première opportunité de Liverpool au retour des vestiaires, mais sa frappe était trop molle pour tromper le gardien anglais. Juste derrière, Liverpool continuait de pousser pour doubler la mise : sur un corner obtenu par Salah, Van Dijk reprenait le ballon de l'intérieur du pied, l'attaquant sénégalais se retrouvait seul au premier poteau mais ne dévie pas assez son ballon (58e). Son compère égyptien s'était même retrouvé avec le ballon, encore une fois dans la zone de vérité, sa frappe trompait Pope mais McNeil enlevait le ballon à quelques mètres de la ligne (60e). Les Clarets semblaient attentistes dans leurs 20 derniers mètres en deuxième période, Mané se retrouvait seul dans la surface adverse avant d'ajuster Pope après une belle action collective (69e). Les actions s'enchaînaient pour Liverpool, qui semblait bien en jambe au fil de la rencontre, avec la tête de Matip au-dessus de la barre (74e) avant l'enroulé de Salah juste à côté du poteau gauche adverse (75e).

A dix minutes de la fin du temps réglementaire, Burnley ne voyait plus le jour et préférait laisser le ballon à Liverpool, qui ne faisait pas prier pour tromper Nick Pope pour la troisième fois. Alexander-Arnold (84e) puis Salah (86e) tentaient leur chance de loin, en vain. Les visiteurs attendent les dernières minutes de la rencontre pour se créer quelques occasions, mais Alisson (89e) et Joel Matip (90e+1) restaient vigilants malgré l'avantage de deux buts. Le temps additionnel n'y fera rien : 2-0 score final. Liverpool fait le plein de confiance en deux rencontres (6 points sur 6) avant la réception de Chelsea la semaine prochaine (samedi 28 août à 18h30) pour le choc de la 3ème journée de Premier League. Avec une deuxième défaite cette saison, Burnley tentera de se rassurer lors des 32èmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise face à Newcastle (25.08 à 20h45) avant d'espérer engranger ses premiers points en championnat dans leur antre de Turf Moor face à Leeds (29.08 à 15h).

Les compositions officielles :

