CdM 2026 : la très belle initiative de la ville sainte de La Mecque

La municipalité de La Mecque s’apprête à inaugurer un « chapiteau de la Coupe du Monde 2026 », un espace dédié aux résidents et aux visiteurs souhaitant suivre les matchs du Mondial dans un cadre festif et interactif. Cette initiative s’inscrit dans les efforts de la ville pour améliorer la qualité de vie et enrichir l’offre de loisirs dans la capitale sainte. Le site proposera la retransmission des rencontres ainsi qu’une série d’animations destinées à faire du tournoi une véritable expérience de divertissement. Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), le projet vise à transformer le simple visionnage des matchs en un événement communautaire et familial.

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Le programme comprendra notamment des stands de maquillage aux couleurs des équipes, des espaces photo interactifs, un « Majlis de la Coupe du monde » dédié aux passionnés de football, ainsi que des compétitions quotidiennes, défis sportifs et distributions de récompenses pour différents publics. La municipalité a également prévu un important dispositif médiatique avec la production de contenus visuels professionnels, des reportages photo et vidéo pour les réseaux sociaux, ainsi qu’un film rétrospectif destiné à documenter les temps forts de l’événement et à renforcer son rayonnement médiatique. De quoi mettre les petits plats dans les grands avant la Coupe du Monde 2034.