Juventus : Cristiano Ronaldo raconte sa folle soirée record

Insatiable. À 35 ans, Cristiano Ronaldo court toujours après les records. Ce lundi soir, contre la Lazio (2-1), le Lusitanien, auteur d'un doublé, en a encore fait tomber deux. Il est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 50 buts en Serie A, en Premier League et en Liga. Il est aussi et surtout devenu le joueur à scorer 50 réalisations aussi rapidement en Italie, puisqu'il n'a mis que 61 rencontres pour y parvenir !

Au micro de Sky Sport Italia à l'issue de la rencontre, le Bianconero a évidemment affiché le sentiment du devoir accompli, préférant la jouer collectif. « Les records sont toujours importants. Mais le principal, c’est la victoire, pas les records personnels. On a fait un grand travail. C’était un match très difficile contre une équipe qui réalise un bon championnat : nous savions que c’était une grande occasion de marquer le coup, l’important, c’était de gagner même si nous aurions pu marquer davantage », a-t-il lancé.

Encore des titres et des records à battre

Perfectionniste, il pensait sûrement à sa tête sur la barre transversale sur un amour de centre de Paulo Dybala... Mais qu'importe, la saison n'est pas terminée. Et il lui reste quatre matches pour inscrire un peu plus son nom dans les annales du football italien et européen. Avec 30 buts au compteur (à égalité avec son adversaire de lundi soir, Ciro Immobile), la star portugaise est toujours en course pour le titre de capocannoniere (meilleur buteur de Serie A). Un titre qu'il a déjà remporté en Espagne et en Angleterre.

Il pourrait aussi faire tomber le record de son partenaire, Gonzalo Higuain, auteur de 36 buts sous le maillot de Naples en 2015/16. « Ce serait beau de battre le record de Gonzalo, mais ce n’est pas ce à quoi je pense. Ce qui m’importe, c’est d’aider l’équipe à gagner. Nous devons progresser, mais nous ne pensons qu’au championnat. Il reste encore quatre matches. Nous savons que si nous gagnons deux matches, nous sommes champions », a-t-il conclu. La course aux titres et aux distinctions de Cristiano Ronaldo n'est donc pas terminée. Et même l'absence de Ballon d'Or France Football en 2020 ne l'arrêtera pas...