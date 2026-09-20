Bruno Genesio jette le flou sur son avenir et tacle encore les dirigeants de l’OM

L’OM coule un peu plus. En clôture de la 5e journée de Ligue 1, le club phocéen a, en effet, chuté face au PSG (1-2) malgré une prestation collective honorable. Punie par des manquements défensif, la formation olympienne réalise ainsi son pire début de saison depuis quinze ans et pointe désormais à l’avant-dernière place du championnat. Après la rencontre, Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas caché sa frustration après ce 5e revers de rang toutes compétitions confondues.

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«Ce sont les mêmes maux et les mêmes conséquences. On prend encore un but sur un deuxième ballon à la suite d’un coup de pied arrêté et en étant inattentifs. Je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps, mais on n’a malheureusement pas réussi à rééditer la seconde avec la même facture. On a beaucoup plus subi. On a réussi à revenir au score, ce qui n’était pas une fine affaire. Mais on s’est déconcentrés, peut-être qu’on était encore dans l’émotion. C’est vraiment regrettable d’encaisser un but sur un deuxième ballon, ça laisse beaucoup de frustration et de regret. Je n’ai pas à reprocher quoi que ce soit à mes joueurs sur l’investissement et l’état d’esprit mais on doit être plus attentifs dans notre surface, on prend beaucoup trop de buts», a notamment lancé l’ancien coach du Stade Rennais.

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Genesio veut rencontrer sa direction

Amer, Genesio a également exprimé une certaine lassitude : «ce qui est lassant, c’est qu’on se satisfait d’une défaite 2-1, mais le football, il faut gagner», a-t-il martelé. «On méritait ce point mais on doit être plus solide», a par ailleurs ajouté le technicien marseillais. Mais ce sont surtout ses derniers mots qui ont particulièrement retenu l’attention. Alors que certains lui adressent déjà des messages de soutien, Genesio a rappelé qu’il assumait sa part de responsabilité, tout en laissant entendre qu’un échange avec sa direction était désormais nécessaire.

«C’est marrant parce que tout le monde me souhaite bon courage», a tout d’abord ironisé le coach de 60 ans. Avant de conclure, non sans mal : «je suis un entraineur, je suis lié aux performances et aux résultats et encore plus à l’OM, j’assume ma part de responsabilité comme d’autres devront le faire aussi mais je n’en suis pas là. Pour l’instant, je vais digérer cette défaite et parler avec mon staff et mes dirigeants. Je vais essayer de peser mes mots mais ce n’est pas normal que l’OL… euh l’OM soit dans cette situation». Une sortie qui intervient alors que son avenir sur le banc marseillais semble plus incertain que jamais…