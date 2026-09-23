Barcelone : Raphinha confie ses intérêts à un nouvel agent avant sa prolongation

Raphinha s’apprête à effectuer un changement important dans la gestion de sa carrière. Selon Sport, le capitaine du FC Barcelone, qui évoluait sans représentant depuis que son ancien agent Deco est devenu directeur sportif du club, est sur le point de confier ses intérêts à Ali Barat, propriétaire de l’agence Epic Sport. Un choix qui intervient à un moment stratégique puisque le Brésilien finalise actuellement sa prolongation avec le Barça jusqu’en juin 2030. Plusieurs agents de premier plan avaient tenté de le convaincre ces dernières années, parmi lesquels Pini Zahavi, Jorge Mendes, Giuliano Bertolucci et Roc Nation, mais Raphinha avait jusque-là décliné leurs propositions.

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La première opération menée avec Ali Barat devrait donc être particulièrement importante. Sous contrat jusqu’en 2028, Raphinha négocie deux années supplémentaires et devrait, selon le média catalan, devenir l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Deco a récemment confirmé que les discussions avaient avancé, tandis que le joueur a publiquement exprimé son souhait de prolonger et même de terminer sa carrière au Barça. Son début de saison renforce sa position dans les négociations : repositionné comme principale référence offensive par Hansi Flick, le Brésilien totalise 14 buts en huit rencontres officielles, dont 12 lors des sept premières journées de Liga.