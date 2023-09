Al-Ittihad retentera le coup pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Acteur majeur du mercato estival, l’Arabie saoudite a réussi à attirer de grands noms du football européen en employant les grands moyens. Mais parfois, l’argent ne suffit pas à faire pencher la balance en sa faveur et Al-Ittihad vient d’en faire l’expérience avec Mohamed Salah. Si Liverpool a perdu certains de ses cadres cet été à l’image de Fabinho et Jordan Henderson, le club de la Mersey a tenu bon pour sa vedette égyptienne.

Après avoir refusé un premier chèque de 100 M€ la semaine dernière, le Daily Mail informe que les Reds ont repoussé une ultime offre record (soit plus de 200 M€) d’Al-Ittihad en marge de la fermeture du marché des transferts en Arabie saoudite. Fidèle à ses convictions, le club anglais n’a jamais eu l’intention de se séparer de Mohamed Salah, à un an du terme de son contrat. Mais Liverpool va devoir rester vigilant car le média britannique ajoute que les Saoudiens n’ont pas l’intention de lâcher l’Egyptien. Al-Ittihad, au même titre qu’Al-Ahli et Al-Hilal, envisage de revenir à la charge l’année prochaine. Reste à savoir si d’ici là, Liverpool aura changé son fusil d’épaule.