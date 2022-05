Liverpool : Rivaldo prévient Luis Diaz

La suite après cette publicité

Lors d’une conférence avec l’un de ses sponsors, l’ancien milieu offensif Rivaldo a évoqué la saison de Liverpool, qui affrontera le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, le 28 mai prochain. L’ancien Barcelonais est notamment revenu sur le cas de l’ailier des Reds Luis Diaz. Il a averti le Colombien de 25 ans que la concurrence au sein même de son équipe serait très rude pour disputer la prestigieuse finale européenne au Stade de France.

« Luis Díaz a eu un bon impact sur le match et a changé son cours, il a donc été sans aucun doute une pièce cruciale dans le succès de Liverpool à Villarreal. Dans l'état actuel des choses, je suis convaincu qu'il débutera en finale à Paris, il reste encore un long chemin à parcourir pour ce match et des joueurs comme Diogo Jota ou Roberto Firmino essaieront de prouver leur valeur et de défier Le statut actuel de Diaz dans l'équipe », a expliqué Rivaldo selon des propos rapportés par Marca. Arrivé de Porto en janvier dernier, l’international colombien a disputé 20 matches avec Liverpool, inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.