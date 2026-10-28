Menu Rechercher
Commenter
League Cup

Chelsea : Maxence Lacroix sort sur blessure face à Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
Maxence Lacroix @Maxppp
Liverpool 1-1 Chelsea

Très mauvaise nouvelle pour Chelsea et l’équipe de France. Alors que les Blues affrontent Liverpool ce mercredi soir en huitièmes de finale de League Cup, Maxence Lacroix a dû quitter la pelouse dès la 46e minute, visiblement touché à l’arrière de la cuisse. Sorti en boitant et remplacé par Colwill, le joueur affichait une grimace marquée et semblait souffrir d’une blessure musculaire qui a suscité de sérieuses inquiétudes du staff de Chelsea.

La suite après cette publicité

Cette sortie va certainement compromettre sa participation au prochain rassemblement des Bleus, avec deux rencontres face à l’Italie et à la Turquie en Ligue des Nations. Un potentiel forfait qui représenterait un coup dur pour Zinédine Zidane, mais aussi pour Chelsea avant son déplacement à Manchester United ce week-end en Premier League. Si la nature exacte de la blessure reste à confirmer, les premières images évoquent un possible claquage…

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Cup
Chelsea
Maxence Lacroix

En savoir plus sur

League Cup League Cup
Chelsea Logo Chelsea FC
Maxence Lacroix Maxence Lacroix
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier