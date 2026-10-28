Chelsea : Maxence Lacroix sort sur blessure face à Liverpool

Très mauvaise nouvelle pour Chelsea et l’équipe de France. Alors que les Blues affrontent Liverpool ce mercredi soir en huitièmes de finale de League Cup, Maxence Lacroix a dû quitter la pelouse dès la 46e minute, visiblement touché à l’arrière de la cuisse. Sorti en boitant et remplacé par Colwill, le joueur affichait une grimace marquée et semblait souffrir d’une blessure musculaire qui a suscité de sérieuses inquiétudes du staff de Chelsea.

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Cette sortie va certainement compromettre sa participation au prochain rassemblement des Bleus, avec deux rencontres face à l’Italie et à la Turquie en Ligue des Nations. Un potentiel forfait qui représenterait un coup dur pour Zinédine Zidane, mais aussi pour Chelsea avant son déplacement à Manchester United ce week-end en Premier League. Si la nature exacte de la blessure reste à confirmer, les premières images évoquent un possible claquage…