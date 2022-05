PSG : Lionel Messi envoie un message fort pour la saison prochaine !

Auteur d'une première saison globalement très décevante sous le maillot du Paris Saint-Germain malgré des statistiques relativement honorables (11 buts, 14 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues), Lionel Messi devrait, sauf retournement de situation, poursuivre l'aventure en terres parisiennes. Aux côtés de Kylian Mbappé, qui a finalement décidé de prolonger avec le PSG, l'Argentin semble déjà prêt à repartir au combat et ainsi convaincre les supporters parisiens de son apport dans la capitale française.

La suite après cette publicité

«Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu», a tout d'abord déclaré la Pulga dans un post publié sur son compte Instagram avant d'ajouter : nous avons gardé le goût amer d’avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe. Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons.