FC Barcelone : bonne nouvelle pour le Camp Nou mais…

Le FC Barcelone peut enfin souffler. En effet, le Camp Nou devrait bientôt rouvrir ses portes aux supporters pour la reprise de la Liga. Le conseil municipal a en effet approuvé une modification de la licence du stade, permettant d’ouvrir le stade par zones, sans obligation de couvrir l’intégralité des sections de première et deuxième catégorie.

La suite après cette publicité

Cette décision facilite grandement la gestion du retour du public au Camp Nou, et offre au Barça de solides garanties pour accueillir ses fans dès le premier match à domicile contre Valence, prévu les 13 ou 14 septembre. Il faudra cependant faire avec une jaune très limitée estimée entre 27 000 et 30 000 places sur une capacité totale de plus de 100 000. Le grand retour approche.