Le médecin du Bayern Munich revient sur son clash avec Pep Guardiola

Médecin historique du Bayern Munich, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (77 ans) est une référence dans le monde du football. Respecté pour ses connaissances médicales, il avait néanmoins été tancé par Pep Guardiola en 2015 après une défaite contre le FC Porto (3-1) en quart de finale aller de Ligue des Champions. Suite à cette rencontre, le coach catalan avait fait part de ses différends avec le médecin qui quittera ensuite le club avant de revenir en 2017.

Interrogé par BR24Sport, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt en garde toujours de mauvais souvenirs : «c'est juste que je ne pouvais pas supporter qu'un jeune entraîneur, qui avait beaucoup de succès et qui est probablement l'un des plus grands, se mêle des affaires médicales et sache tout mieux que moi. Nous nous sommes rencontrés et avons parlé ensemble, et puis c'est fini. Nous nous apprécions mutuellement et il apprécie mon travail avant tout. Il n'a jamais remis cela en question.» Les deux hommes semblent avoir enterré la hache de guerre.