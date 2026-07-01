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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Maxime Barbaud
1 min.

Qui va pouvoir se mêler à la course entre Lionel Messi et Kylkian Mbappé dans cette Coupe du Monde 2026 ? Les deux attaquants dominent toujours le classement des meilleurs buteurs de la compétition avec 6 réalisations, et un match joué en moins pour la Pulga.

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Après les deux matchs du jour, le haut du classement a un peu bougé avec Harry Kane. Grâce à son doublé, l’Anglais a fait un joli bond, en plus d’avoir sorti son équipe d’un mauvais pas contre la RD Congo (victoire 2-1 en 16e de finale). Avec 5 buts, il grimpe sur le podium, à égalité avec Erling Haaland.

Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
#1 Flag Argentine Lionel Messi 6 #2 Flag France Kylian Mbappé 6 #3 Flag Angleterre Harry Kane 5 #4 Flag Norvège Erling Haaland 5 #5 Flag France Ousmane Dembélé 4 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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