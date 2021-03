Euro Espoirs : l'Espagne assure, l'Italie et la République Tchèque dos à dos

Coup d'envoi de cet Euro Espoirs 2021, qui se joue sur deux fenêtres internationales. L'Italie affrontait la République Tchèque, outsider de la poule. Les jeunes transalpins avaient plutôt bien démarré, avec un but de Scamacca à la demi-heure de jeu. Mais les Tchèques sont revenus à un quart d'heure de la fin, la faute à un but contre son camp de Maggiore. L'expulsion de Tonali à la 85e, puis celle de Marchizza dans le temps additionnel n'arrangeaient pas les choses pour les Italiens, qui doivent donc se contenter du point du nul (1-1).

Dans l'autre rencontre de ce groupe B, l'Espagne affrontait la Slovénie et l'a emporté plutôt sereinement (3-0). Très vite, les Ibères ont pris le contrôle du jeu, menés par Brahim Diaz et Gonzalo Villar. Mais en face, ça tenait plus que bien. Il a fallu attendre la deuxième période pour que Javi Puado et Villar marquent coup sur coup (53e, 54e). Juan Miranda s'est mêlé à la fête en toute fin de partie. Prochain rendez-vous déjà décisif samedi, avec un duel entre Espagnols, premiers, et Italiens, deuxièmes à égalité, à 21h.