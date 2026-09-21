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UEFA Nations League

Équipe de France : Zaïre-Emery forfait, Akliouche appelé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp

Après le forfait de Robin Risser, remplacé par Jean Butez, un deuxième joueur de la liste des 23 de Zinedine Zidane est contraint de céder sa place. « Suite aux échanges entre les staffs médicaux de l’Équipe de France et du PSG, et en accord total, Warren Zaïre-Emery, blessé à un adducteur, est forfait pour le rassemblement », a communiqué le staff français.

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Le milieu de terrain du PSG, qui a évolué au poste de latéral droit face à l’OM dimanche soir, est remplacé par un coéquipier, puisque c’est Maghnes Akliouche, l’un des absents notables de la première liste de ZZ, qui est appelé. Pour Warren Zaïre-Emery, c’est une occasion ratée de se montrer à son poste préférentiel en Bleu, puisque le sélectionneur national avait bien indiqué compter sur lui au milieu de terrain.

Pub. le - MAJ le
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