Équipe de France : Zaïre-Emery forfait, Akliouche appelé

Après le forfait de Robin Risser, remplacé par Jean Butez, un deuxième joueur de la liste des 23 de Zinedine Zidane est contraint de céder sa place. « Suite aux échanges entre les staffs médicaux de l’Équipe de France et du PSG, et en accord total, Warren Zaïre-Emery, blessé à un adducteur, est forfait pour le rassemblement », a communiqué le staff français.

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Le milieu de terrain du PSG, qui a évolué au poste de latéral droit face à l’OM dimanche soir, est remplacé par un coéquipier, puisque c’est Maghnes Akliouche, l’un des absents notables de la première liste de ZZ, qui est appelé. Pour Warren Zaïre-Emery, c’est une occasion ratée de se montrer à son poste préférentiel en Bleu, puisque le sélectionneur national avait bien indiqué compter sur lui au milieu de terrain.