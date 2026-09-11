Menu Rechercher
Commenter 1

Le vibrant hommage de Kylian Mbappé à Léo Messi et Cristiano Ronaldo

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé et Vinicius Jr avec le Real Madrid @Maxppp

Dans un long entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé s’est confié sur sa propre longévité, avant de rendre un hommage appuyé aux deux monstres sacrés de sa génération : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Moi, je me vois jusqu’à 100 ans s’il faut ! », a-t-il d’abord lancé en souriant. Avant d’évoquer l’Argentin : « Messi, c’est Messi. Je me considère comme un joueur différent. Mais lui est un joueur différent parmi les joueurs différents. » Et pour Mbappé, impossible de dissocier la légende argentine de son éternel rival portugais : « Cristiano aussi… C’est la même catégorie. Tu peux préférer l’un ou l’autre en fonction de ta sensibilité footballistique, mais tu dois avoir une reconnaissance et un respect pour ce qu’ils ont fait et continuent de faire. »

La suite après cette publicité

Le capitaine des Bleus a surtout insisté sur leur incroyable régularité au plus haut niveau. « Six Coupes du monde… Ils n’ont pas gagné les six, oui. Mais arriver six fois en étant chef de ton pays et représenter tous ses espoirs, on ne voit pas ça souvent. » Mbappé mesure également l’héritage laissé par les deux icônes : « Ils appartiennent à une ère différente. Dans leur catégorie, ils ne sont que deux. Je suis de la génération d’après, je me suis inspiré d’eux. Ils ont changé les codes, l’idée qu’on a du foot. Il y a un avant et un après. Et ça, c’est que tu laisses une trace indélébile. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Kylian Mbappé
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Lionel Messi Lionel Messi
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier