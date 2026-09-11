Le vibrant hommage de Kylian Mbappé à Léo Messi et Cristiano Ronaldo

Dans un long entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé s’est confié sur sa propre longévité, avant de rendre un hommage appuyé aux deux monstres sacrés de sa génération : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Moi, je me vois jusqu’à 100 ans s’il faut ! », a-t-il d’abord lancé en souriant. Avant d’évoquer l’Argentin : « Messi, c’est Messi. Je me considère comme un joueur différent. Mais lui est un joueur différent parmi les joueurs différents. » Et pour Mbappé, impossible de dissocier la légende argentine de son éternel rival portugais : « Cristiano aussi… C’est la même catégorie. Tu peux préférer l’un ou l’autre en fonction de ta sensibilité footballistique, mais tu dois avoir une reconnaissance et un respect pour ce qu’ils ont fait et continuent de faire. »

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Le capitaine des Bleus a surtout insisté sur leur incroyable régularité au plus haut niveau. « Six Coupes du monde… Ils n’ont pas gagné les six, oui. Mais arriver six fois en étant chef de ton pays et représenter tous ses espoirs, on ne voit pas ça souvent. » Mbappé mesure également l’héritage laissé par les deux icônes : « Ils appartiennent à une ère différente. Dans leur catégorie, ils ne sont que deux. Je suis de la génération d’après, je me suis inspiré d’eux. Ils ont changé les codes, l’idée qu’on a du foot. Il y a un avant et un après. Et ça, c’est que tu laisses une trace indélébile. »