Vitinha frustré après le trophée échappé au PSG

Le PSG a manqué un nouveau trophée. Battus par Lens (1-0) lors du Trophée des champions, les Parisiens n’ont jamais réussi à revenir après l’ouverture du score de Florian Thauvin en première période. Pourtant en supériorité numérique dès la 38e minute après l’expulsion d’Antonio, les hommes de Luis Enrique n’ont pas trouvé la faille malgré leur domination. Une défaite difficile à accepter pour Vitinha, qui s’est présenté au micro de Ligue 1+ après la rencontre pour livrer son analyse.

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« Ils ont marqué un but chanceux, ils ont eu le rouge qui nous a aidés, mais on n’a pas marqué. Je pense qu’on a fait un très bon match. C’est un jour triste pour nous, mais je suis fier du contenu. On veut tout gagner. On n’est pas contents car on a perdu, mais c’est comme ça », a réagi le milieu portugais, forcément déçu de voir le PSG laisser échapper le Trophée des champions malgré une longue période passée à onze contre dix.