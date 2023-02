OM - PSG : Igor Tudor a adoré la prestation de ses joueurs

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’OM a frappé très fort en dominant le PSG au Vélodrome lors des 8es de finale de Coupe de France. Pendant 90 minutes, les Marseillais ont livré une prestation aboutie où l’équipe a su étouffer totalement le collectif parisien. Une prestation qu’a évidemment adoré le coach marseillais Igor Tudor comme il l’a confié au micro de beIN Sports.

«C’était un très bon match. Les gars ont vraiment tout donné sur la pelouse à chaque seconde du match. Le match n’a pas été facile mais on l’a fait. Ce stade, les gens ici sont magnifiques et méritent ce genre de performance et de nuits spéciales. Le statut de favori dans le football n’existe pas, c’est un concept que je n’aime pas. »

