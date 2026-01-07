FC Barcelone - Athletic Club : les compositions officielles

Ce mercredi, la Supercoupe d’Espagne a lieu avec une solide demi-finale entre le FC Barcelone et l’Athletic Club. Les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Alejandro Baldé. Le milieu de terrain est assuré par Pedri, Fermin Lopez et Frenkie de Jong. Devant, Ferran Torres est soutenu par Roony Bardghji et Raphinha.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Basques s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Unai Simon qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jesus Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes et Adama Boiro. Alejandro Rego et Mikel Jauregizar composent l’entrejeu avec Oihan Sancet un cran plus haut. En pointe, Iñaki Williams est épaulé par Alex Berenguer et Robert Navarro.

Les compositions

FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Baldé - Pedri, De Jong - Bardghji, Fermin, Raphinha - Torres

La suite après cette publicité

Athletic Club : Simon - Areso, Vivian, Paredes, Boiro - Jauragizar, Rego - Berenguer, Sancet, Navarro - I. Williams