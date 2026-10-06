Éliminatoires Euro U21 : les Bleuets terminent en beauté en humiliant la Suisse

Déjà qualifiée pour l’Euro depuis sa victoire contre le Luxembourg samedi dernier, l’équipe de France Espoirs a mis un point d’honneur à conclure ces éliminatoires sur une bonne (très) note. Face à la Suisse, qui jouait encore sa qualification, Gérald Baticle avait pourtant aligné une formation remaniée avec Patouillet dans les buts, Kumbedi, Canvot, Methalie, Atangana, Danois, Bakola ou encore Tel au coup d’envoi. Ses joueurs lui ont donné raison, et de quelle manière.

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Matys Tel a inscrit un triplé (10e, 40e, 60e), alors que Lebreton avait déjà permis aux Bleuets de mener 3-0 à la pause, non sans un maximum de réussite puisque Patouillet a dû s’employer à quelques reprises. Malgré le changement complet de toute sa ligne offensive, et un état d’esprit plus conquérant, les hommes d’Alexander Frei ont à nouveau coulé en seconde période. Il y a certes eu la réduction de l’écart de Chipperfield (53e) mais Tabibou (51e) avait déjà donné un plus large avantage aux Tricolores. Ngoura (64e) et Danois (90e+1) ont porté le score final à une très large victoire 7-1. Humiliée, la Suisse loupe en plus de cela la qualification car dans le même temps, l’Islande a battu les Féroés 2-0. Les insulaire verront eux aussi l’Euro U21 en Serbie en juin prochain.