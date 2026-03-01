PSG : Luis Enrique encense encore Illya Zabarnyi

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du HAC lors de la 24e journée de Ligue 1 (0-1). Un succès court, mais précieux, qui permet aux Parisiens de creuser l’écart en tête du championnat, désormais devant leur poursuivant direct, le RC Lens. Titulaire et auteur d’un très bon match, Illya Zabarnyi a enfin montré de belles choses : ce qui a grandement fait plaisir à Luis Enrique.

La suite après cette publicité

En effet, Luis Enrique a encensé son défenseur en conférence de presse après la rencontre : « j’aime quand vous parlez en bien de Zabarnyi. Pour moi, il a été le meilleur joueur du PSG sur la pelouse ce soir. C’est important pour moi de voir qu’il y a des joueurs qui ont envie de jouer, d’être titulaire. » Le message est passé.