L’AS Roma va recruter Santiago Castro à Bologne
L’AS Roma cherche à se renforcer offensivement depuis le début du mercato mais peine à boucler ses dossiers, à l’image de Mason Greenwood et Crysencio Summerville, partis respectivement à Fenerbahçe et Al-Hilal. Le club de la Louve s’est donc réorienté vers le marché de Serie A, et selon Sky Italia, a trouvé un accord pour le transfert de Santiago Castro, attaquant de 21 ans.
L’Argentin évoluait du côté de Bologne depuis deux ans et demi et avait inscrit 7 buts en Serie A la saison passée. L’AS Roma a envoyé une offre de 35 M€, plus des bonus, avec un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. Et ce n’est pas tout, puisque la Roma envoie en parallèle le remplaçant de Castro à Bologne. L’Ukrainien Artem Dovbyk est en effet prêté à Bologne pour la saison 2026-2027.
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