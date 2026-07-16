Menu Rechercher
Commenter 12
Coupe du Monde

L’élimination des Bleus coûte un million d’euros à la FFF

Par Sasha Nahon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

L’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne (0-2) a également des conséquences financières pour la Fédération française de football. Selon L’Équipe, la FFF ne percevra pas le bonus d’un million d’euros prévu dans son contrat avec Nike en cas de qualification pour la finale. Un sacre mondial aurait même rapporté trois millions d’euros supplémentaires à la Fédération.

La suite après cette publicité

Cette prime de performance est inscrite de longue date dans le partenariat entre Nike et la FFF. Si les Bleus manquent cette récompense, ils ont néanmoins évité un malus bien plus important : une non-qualification pour la Coupe du Monde aurait coûté quatre millions d’euros à la Fédération, une situation qui ne s’est jamais produite depuis le début de son partenariat avec l’équipementier américain en 2011.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier