L’élimination des Bleus coûte un million d’euros à la FFF

L’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne (0-2) a également des conséquences financières pour la Fédération française de football. Selon L’Équipe, la FFF ne percevra pas le bonus d’un million d’euros prévu dans son contrat avec Nike en cas de qualification pour la finale. Un sacre mondial aurait même rapporté trois millions d’euros supplémentaires à la Fédération.

La suite après cette publicité

Cette prime de performance est inscrite de longue date dans le partenariat entre Nike et la FFF. Si les Bleus manquent cette récompense, ils ont néanmoins évité un malus bien plus important : une non-qualification pour la Coupe du Monde aurait coûté quatre millions d’euros à la Fédération, une situation qui ne s’est jamais produite depuis le début de son partenariat avec l’équipementier américain en 2011.