Nice : Jean-Pierre Rivère démonte la rumeur de racisme concernant Christophe Galtier

Il y a quelques jours, au micro de RMC, Julien Fournier, ancien directeur sportif de l'OGC Nice, avait lâché une petite bombe sur Christophe Galtier. «Si j’explique les vraies raisons (...) il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe» avait-il lancé. Depuis plusieurs polémiques liées au racisme, et notamment à des problèmes concernant le ramadan des joueurs, sont sorties. Ce vendredi, c'est au tour de Jean-Pierre Rivère, président niçois, de revenir sur cette polémique au micro de RMC. Et l'homme de 65 ans a tenu à démonter cette rumeur.

«Il peut y avoir des tensions entre deux hommes, ce qui a été le cas en deuxième partie de saison. Chacun prend une position. Quand vous ne vous entendez plus trop, il y a une position qui devient extrême par rapport à une autre et on ne veut plus trop entendre l’autre. Il n’y a pas matière à faire une polémique sur ce qu’a évoqué Julien, a-t-il d'abord expliqué. Je connais Christophe, je connais Julien, ç'a frité, ça arrive. Il n’y a pas eu de problème par rapport au ramadan. Il n’y a pas de racisme dans ce sujet-là avec Christophe.» Voilà qui est clair.