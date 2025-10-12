Équipe de France : la réponse claire de Mike Maignan sur la concurrence avec Lucas Chevalier

Depuis l’arrivée de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain cet été, une nouvelle concurrence est née entre celui qui a la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma dans les cages parisiennes et le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan pour être titulaire chez les Bleus. Parfois jugé pour ses nombreuses blessures, Mike Maignan garde la confiance de Didier Deschamps et semble avoir une longueur d’avance sur le gardien du PSG, qui est encore en phase d’adaptation avec les Champions d’Europe.

Désigné capitaine des Bleus pour le déplacement décisif en Islande, qui pourrait assurer la qualification au Mondial 2026, en Amérique du Nord, "Magic Mike" est un élément de taille d’après son sélectionneur.« Mike est un leader. Contre l’Azerbaïdjan, quand Kylian est sorti, il a récupéré le brassard. Il l’a fait toute la saison dernière et le fait encore de temps en temps avec le Milan. Il a cette capacité à être leader. Il est décisif. Le fait qu’il ait pu enchaîner autant de matchs, ça veut dire qu’il est présent», a-t-il lâché, en assurant qu’il incarne le leadership demandé.

Mike Maignan répond aux critiques

Présent devant la presse, Mike Maignan est d’ailleurs revenu sur les récentes critiques à son sujet. «J’entends ce qui se dit, mais ma meilleure réponse, c’est que je ne prête pas attention. Je vais jouer mon 23e match consécutif en équipe de France. Qu’on dise que je suis un gardien souvent blessé, ça ne m’atteint pas. On est les joueurs qui prennent le plus de choc sur le terrain. C’est le plus traumatisant. Tout ça ne me déstabilise pas, ça ne me fait rien. Je travaille au quotidien et je gère mon corps, c’est tout ce que je peux faire», a-t-il affirmé.

Avant de promouvoir une concurrence saine avec Lucas Chevalier, en lui souhaitant le meilleur au Paris Saint-Germain. «On échange beaucoup, on est toujours en contact en dehors de la sélection. Il va apprendre, c’est un jeune gardien avec de l’avenir devant lui. Il va s’imposer, il a l’exigence avec lui. C’est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui. Je suis persuadé qu’il va s’imposer au PSG. Lucas est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, un gros bosseur, très humble. On a une relation grand frère-petit frère. Le plus important, c’est le collectif». Avec un grand Mike Maignan, et une attaque largement remaniée, les Bleus vont devoir aller chercher une victoire périlleuse en Islande.