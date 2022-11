CdM : beIN Sports dément une retransmission en léger différé

Le Mondial qatari n'a pas débuté mais les polémiques autour de ce dernier ne cessent d'éclore. Pas question ici des droits de l'Homme ou de l'écologie mais bien de beIN Sports, diffuseur de l’ensemble des matches de la Coupe du monde 2022, dont le coup d’envoi sera donné dimanche avec Qatar-Equateur (17h). En effet, ce vendredi, dans un communiqué publié, en arabe, sur les réseaux sociaux, le média qatarien s’engageait à retransmettre les matchs en léger différé. Un décalage de trois minutes qui permettrait à beIN Sports d’éviter la diffusion d’images «inappropriées» (mouvement LGBT, consommation d'alcool).

Une information finalement démentie, dans la foulée, par beIN Sports : «malheureusement, nous sommes actuellement confrontés à des grandes campagnes de désinformation et des attaques qui sont de plus en plus sauvages mais pourtant toujours reprises par certains médias. Le document est complètement faux». Le message est clair !