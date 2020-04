MU propose un salaire en or à son futur CM

La pandémie de coronavirus impacte depuis de nombreuses semaines la vie économique et financière des clubs de football. C'est pourquoi ces derniers cherchent à réduire temporairement les salaires de leurs joueurs afin de traverser de la meilleure des manières cette période extrêmement compliquée et de sauvegarder les emplois de l'ensemble du personnel.

Cela n'empêche toutefois pas Manchester United de recruter en pleine crise du Covid-19. D'après les informations du Daily Mirror outre-Manche, les Red Devils cherchent actuellement un Community Manager, qui serait également un gros fan du club, capable de diriger les réseaux sociaux de MU du mieux possible face à cette crise. Un salaire de plus de 114 000 euros annuels attend l'heureux élu. Un véritable pont d'or qui devrait en attirer plus d'un pour divertir les plus d'un milliard de fans que compte Manchester United sur les réseaux sociaux...