Ligue Europa : l’OM décroche son premier succès à Leverkusen, Kolo Muani porte la Juventus

Sur une série de quatre succès d’affilée en Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne connaît pas la même réussite en Ligue Europa. Ce jeudi, les Marseillais - qui restaient sur trois défaites en autant de rencontres - se déplaçaient à Leverkusen, vainqueur de ses trois premiers matchs. Contrairement aux précédentes sorties de son équipe en C3, Bruno Genesio titularisait un onze quasiment type. Seul Amine Harit, blessé, manquait à l’appel. Face à la formation de l’ancien coach toulousain Carles Martinez Novell, l’OM se montrait entreprenant et passait tout proche d’ouvrir le score dès la 7e minute de jeu.

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Trouvé par Pierre-Emile Højbjerg à l’entrée de la surface, Amine Gouiri éliminait Jared Quansah d’un beau petit pont avant de buter sur Mark Flekken. Les Allemands, eux, répondaient seulement à la 43e minute avec cette frappe contrée de Miguel Gutiérrez qui heurta la barre de Jeffrey de Lange. Après avoir longtemps tenu tête au Bayer, les Olympiens ont su saisir la parfaite opportunité pour piquer à la 77e minute de jeu. Trouvé sur le côté gauche, l’international algérien repiquait dans l’axe. Les Marseillais partaient alors en trois contre trois dans les 25 mètres du club allemand. Finalement, l’ancien Rennais prenait sa chance et enroulait sa frappe pour battre Mark Flekken (77e). Au terme d’une rencontre réussie, l’OM décroche ses trois premiers points en C3 (0-1), mais reste hors du top 24.

Kolo Muani passeur et buteur contre Alkmaar, Benfica continue son sans-faute

Dans les autres rencontres de ce multiplex, la Juventus s’est imposée à Alkmaar (1-2), aux Pays-Bas, grâce à un bon Randal Kolo Muani. Passeur décisif pour Teun Koopmeiners, le Français a ensuite inscrit le but du break avant la mi-temps (37e). Malgré la réduction en fin de match signée Meerdink, les Bianconeri l’ont emporté pour conserver leur invincibilité dans cette C3.

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Dans les autres résultats notables de la soirée, le Celtic a battu Beşiktaş (3-2) dans un match fou, tandis que le Benfica Lisbonne l’a emporté contre le Lech Poznań (3-1). Le club lisboète occupe la tête de ce classement de la phase régulière, avec quatre victoires en autant de journées, tout comme Bournemouth et Ferencvaros. Le Sturm Graz a été battu par Celje (2-3). Enfin, Sunderland s’est incliné à domicile contre le Dinamo Zagreb (0-2) et l’Union Saint-Gilloise a renversé le Celta de Vigo (1-2).

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Le classement après la 4e journée de la phase régulière de Ligue Europa.

Les résultats du multiplex de 21h :

Bayer Leverkusen (Allemagne) 0-1 Olympique de Marseille (France) : Gouiri (77e) pour Marseille

AZ Alkmaar (Pays-Bas) 1-2 Juventus (Italie) : Meerdink (88e) pour l’AZ; Koopmeiners (19e) et Kolo Muani (37e) pour la Juventus

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Benfica Lisbonne (Portugal) 3-1 Lech Poznań (Pologne) : Rafa (6e), Prestianni (67e) et Sudakov (90e) pour Benfica; Bengtsson (72e) pour Poznan

Celta de Vigo (Espagne) 1-2 Union Saint-Gilloise (Belgique) : Duran (11e) pour le Celta, Zeneli (35e et 49e) pour l’Union

Celtic Glasgow (Écosse) 3-2 Besiktas (Turquie) : Osmand (62e) et Duran (78e et 87e) pour le Celtic; Olaitan (54e) et Kökçu (85e) pour Besiktas

Hapoel Beer Sheva (Israël) 0-2 OFI Crète (Grèce) : Poungouras (45e +2) et Fountas (56e) pour OFI

Sturm Graz (Autriche) 2-3 NK Celje (Slovénie) : Diakité (40e et 90e +3) pour Graz; Seslar (29e et 73e) et Verbic (45e) pour Celje

Sunderland (Angleterrre) 0-2 Dinamo Zagreb (Croatie) : Stojkovic (22e) et Beljo (39e) pour Zagreb

Torreense (Portugal) 3-2 Ararat Armenia (Arménie) : Aguirre (13e), Vazquez (90e +3) et Drammeh (90e +5) pour Torreense; Muradyan (41e) et Bruno Wilson (58e) pour Ararat