Flavien Tait n’aurait jamais pu jouer pour l’OM

Retraité depuis début octobre, Flavien Tait (33 ans) a mis fin à une carrière passée du côté de Châteauroux, Angers, Rennes, Samsunspor et Rodez. Le milieu de terrain offensif avait été évoqué à l’Olympique de Marseille à l’été 2019. Alors qu’il avait inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives avec Angers, il avait rejoint Rennes après sa belle saison.

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Dans l’émission Génération After sur RMC Sport, il a confié qu’il ne se serait pas vu sous le maillot phocéen : «je n’aurais pas pu jouer à l’OM. C’est très dur, il faut être prêt mentalement, c’est le premier critère. Ça va au-delà du football. Ça impacte ta vie familiale. Si tu n’es pas prêt mentalement. (…) La pression est très forte à l’OM, toute la ville vit pour le foot. Quand tu ne gagnes pas, ça peut vite se retourner contre toi.»