Équipe de France : faites votre liste comme Zinédine Zidane

Ce vendredi à 18h, Zinédine Zidane dévoilera sa deuxième liste officielle à la tête de l’Équipe de France. Si la première liste de ZZ a apporté un vent de fraîcheur majeur, le sélectionneur national pourrait proposer quelques surprises de taille, notamment avec les forfaits annoncés d’Ousmane Dembelé, de Maxence Lacroix, de Manu Koné et sans doute d’Esteban Lepaul. Les noms de Wesley Fofana, d’Eli Junior Kroupi, Jonathan Clauss et de Marcus Thuram ont été notamment évoqués ces derniers jours.

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Avant de découvrir les arbitrages définitifs du nouveau patron des Bleus, Foot Mercato vous donne l’opportunité d’enfiler le costume de sélectionneur national. Grâce à notre outil interactif, partez d’une pré-sélection élargie concoctée par notre rédaction sur des critères de forme et de disponibilité pour bâtir votre groupe idéal de 26 joueurs. À vous de trancher parmi les profils disponibles en respectant la répartition officielle : 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Faites vos arbitrages, partagez vos listes sur les réseaux et comparez votre liste à celle que révélera Zinédine Zidane ce vendredi !