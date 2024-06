Le PSG annonce un nouveau départ de poids

Les départs s’enchaînent au Paris Saint-Germain. Après ceux des frères Mbappé et du coach des féminines Jocelyn Prêcheur, un nouvel homme fort du club francilien va plier bagage. Comme cela était annoncé dans la presse ces derniers jours, le PSG a officialisé le départ du directeur de son centre de formation, Luca Cattani.

«Luca Cattani quittera, dans les prochaines semaines, ses fonctions de Directeur du Centre de Formation après deux années d’engagement exemplaire. Sous sa direction, notre Centre de formation et préformation a réalisé des performances remarquables et conforté son statut de référence à l’échelle planétaire. Le travail accompli ces deux dernières saisons a permis à nos jeunes talents de progresser et s’épanouir au plus haut niveau, comme en témoigne le récent titre de champion de France U19. Au-delà des résultats sportifs, Luca Cattani a su instaurer une culture de travail rigoureuse et un état d’esprit irréprochable, posant des bases solides sur lesquelles nous continuerons à bâtir. Sa contribution se reflétera dans les succès futurs de nos équipes et des joueurs issus de notre Centre de formation. Le Paris Saint-Germain tient à exprimer sa profonde reconnaissance à Luca Cattani, pour son engagement et son professionnalisme. Le Club lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs et est convaincu qu’il continuera à exceller dans tous ses futurs défis», indique le communiqué publié sur le site du PSG.