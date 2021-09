FC Barcelone : un mercato plus que réussi sur le plan financier

La suite après cette publicité

Avant l'ouverture du mercato, de nombreux médias catalans spéculaient sur l'arrivée de joueurs du calibre d'Erling Haaland au Camp Nou. Très vie, tant dirigeants que journalistes et supporters ont été rattrapés par la triste réalité financière du FC Barcelone, qui s'est finalement contenté de renforts à prix zéro (Agüero, Depay, Eric Garcia), du prêt de Luuk de Jong avec Emerson comme seul achat (obligatoire suite à un accord de copropriété avec le Betis) avant d'être revendu dans la foulée. Sans parler du fait que pour beaucoup, la continuité de Lionel Messi était assurée, d'où l'énorme stupeur lorsque le FC Barcelone a annoncé son départ.

Sur le papier, on peut affirmer sans trop de souci que le FC Barcelone n'a pas une équipe de candidat au titre en Ligue des Champions, ni même en Liga à vrai dire. Pourtant, pour beaucoup, ce mercato a été réussi. Et pour cause, l'objectif principal de la direction, qui a dû composer avec les restrictions très strictes du contrôle financier de la Liga, était de réduire la masse salariale drastiquement. Le duo Joan Laporta - Mateu Alemany a plutôt bien réussi son été de ce côté-là.

Un sacré pactole économisé

Comme l'indique Marca, l'écurie catalane - sans compter Lionel Messi - a économisé 145 millions d'euros en termes de salaires cet été grâce aux nombreux départs et aux joueurs qui ont accepté de baisser leurs émoluments. Alors que la masse salariale représentait 110% du chiffre d'affaires du club au début de l'été, elle n'est plus qu'à 80%, un chiffre qui reste élevé (les experts recommandent 70%), mais bien plus viable financièrement. En prenant en compte le départ de l'Argentin, qui n'était plus Barcelonais au début du mercato, le Barça a économisé 283 millions d'euros ! Il faut également compter les 84,3 millions d'euros obtenus grâce aux ventes de certains joueurs comme Junior Firpo, Ilaix Moriba et Emerson, et l'argent qui va tomber l'été prochain pour Antoine Griezmann.

De son côté, El Pais indique que la direction du FC Barcelone va continuer à travailler dans ce sens et espère atteindre une masse salariale équivalente à 63% du chiffre d'affaires. Ce qui devrait être fait via de nouvelles ventes, ou l'augmentation des revenus, qui se feront naturellement avec le retour progressif des supporters au stade notamment, ou la signature de nouveaux contrats de sponsoring. Mais nul doute que si l'équipe n'est pas performante sur le terrain, les supporters n'auront que faire de toutes ces considérations financières...