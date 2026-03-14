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Ligue 1

PFC : Kombouaré met les choses au clair sur son avenir

Par Allan Brevi
1 min.
Antoine Kombouaré @Maxppp

Antoine Kombouaré a évoqué sans détour son avenir sur le banc du PFC dans un entretien accordé à L’Équipe. Arrivé en cours de saison pour aider le promu à se maintenir en Ligue 1, l’entraîneur de 62 ans ne souhaite pas se projeter trop loin. Le technicien explique que la question d’une éventuelle prolongation sera tranchée plus tard : « ça sera au feeling des deux côtés. Avec l’actionnaire, on s’est dit qu’on ferait le point en fin de saison. S’ils sentent qu’il faut trouver quelque chose de différent, il n’y a aucun souci. Moi aussi, je peux dire merci et au revoir. » Une position claire qui reflète sa volonté de rester concentré avant tout sur la mission maintien.

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Il assure aussi qu’il n’a aucune crainte quant à une éventuelle séparation avec le club francilien. Fidèle à son franc-parler, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain explique qu’il aborde la situation avec recul : « j’ai envie de bosser, de m’amuser et de continuer à entraîner. J’ai envie de sentir la confiance des gens. Si ce n’est plus le cas, je ne leur en tiendrai pas rigueur. » Avant d’ajouter sur la possibilité d’un départ : « si je pars, je dis merci de m’avoir donné du boulot et puis allez, bon vent à vous. » Voilà qui est plutôt clair.

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