Naouirou Ahamada rejoint l’AJ Auxerre

C’est désormais officiel : l’AJ Auxerre annonce sa première recrue lors de ce mercato hivernal. Après une première partie de saison difficile en championnat, le club est fier d’accueillir Naouirou Ahamada en provenance de Crystal Palace. Le milieu de terrain de 23 ans a signé jusqu’en juin 2027, plus deux années optionnelles, et portera dorénavant le numéro 8. L’avant-dernier de Ligue 1 a publié cela sur son site officiel : « avant de rejoindre la Premier League, Naouirou, né à Marseille, a effectué sa formation à Istres puis à la Juventus Turin, qui l’a ensuite prêté puis cédé définitivement à Stuttgart, où il a disputé 26 matchs de Bundesliga (2 buts). Ses bonnes performances lui ouvrent les portes de l’Angleterre, où Crystal Palace le recrute en janvier 2023. Avec le club anglais, ce milieu de terrain axial a joué 31 rencontres, dont 28 en Premier League. Cette arrivée à Auxerre ne sera pas une découverte de la Ligue 1 pour Naouirou, puisqu’il a été prêté au Stade Rennais la saison dernière. Avec cette signature, l’AJA renforce son entrejeu en qualité et en quantité, avec un joueur à fort potentiel et déjà rompu aux grands championnats ».

Avec seulement 12 points au classement, les bleus et blancs vont certainement pouvoir renforcer une zone dans laquelle beaucoup de ballons sont perdus, mais également proposer plus de solutions à des individualités comme Lassine Sinayoko dans un secteur un peu plus offensif. En attendant ses premiers pas, Auxerre se déplacera à Lens lors de la prochaine journée de Ligue 1, le 17 janvier prochain. Décrocher un point serait l’essentiel pour les hommes de Christophe Pélissier.