Eden Hazard va rechausser les crampons au Qatar

Moins de 4 mois après l’annonce de sa retraite de footballeur, Eden Hazard s’apprête à rechausser les crampons. S’il avait déjà été aperçu lors d’un match de gala au profit des Pièces Jaunes fin octobre, l’ancien international belge va cette fois prendre part à un match de gala qui aura lieu au Qatar le 23 février.

La suite après cette publicité

Organisée par la plateforme culturelle «Life», cette rencontre réunira plusieurs anciennes stars du ballon rond, telles que Ricardo Kaka, David Villa, Roberto Carlos, Claude Makélélé ou encore Arsène Wenger et Antonio Conte sur les bancs. Ce samedi, Hazard a lui-même confirmé sa présence sur ses réseaux sociaux pour l’évènement. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Education Above All (EAA) pour sensibiliser et soutenir l’éducation des enfants non scolarisés.