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Le clan Klopp réagit aux propos de Riquelme l’envoyant au Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Jürgen Klopp avec Red Bull @Maxppp

La campagne présidentielle du Real Madrid continue de faire monter la tension autour du futur entraîneur madrilène. Porté par ses ambitions, le candidat Enrique Riquelme a récemment affiché sa volonté de confier le poste à Jürgen Klopp, présenté comme la priorité de son projet sportif. Dans un communiqué, il insiste sur la dimension symbolique du technicien allemand, censé incarner « l’intensité compétitive » et « l’exigence quotidienne » d’un nouveau cycle au Bernabéu, tout en annonçant qu’un premier contact serait envisagé via Raúl González en cas de victoire électorale.

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Mais en parallèle, la réponse du clan Klopp est venue refroidir nettement cette hypothèse. Selon des informations rapportées par Sky Sport, son agent Marc Kosicke a fermé la porte à cette possibilité, estimant la situation « agaçante » et rappelant que l’entraîneur allemand est pleinement engagé dans son rôle au sein de Red Bull : « Jürgen Klopp est heureux dans son rôle chez Red Bull et n’a aucune ambition de travailler comme entraîneur dans un club. » Le message est clair : le dossier Real Madrid est, à ce stade, totalement fermé, Klopp restant concentré sur son projet actuel, avec une éventuelle priorité future orientée vers la sélection allemande plutôt qu’un retour immédiat sur un banc de club. Riquelme ne devrait pas tellement apprécier…

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