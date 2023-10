Real Madrid : la réponse cash de Luka Modric à Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

«Je lui parle tous les jours. Il n’est pas heureux, évidemment, mais il est toujours très motivé.» Carlo Ancelotti se voulait rassurant le week-end dernier avant la réception d’Osasuna (victoire madrilène 4-0. Sa relation avec Luka Modric est toujours bonne, même si l’entraîneur du Real Madrid a fait perdre le statut de titulaire du Croate au Real Madrid. En 9 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le milieu de terrain n’a disputé que 391 minutes. Il est même resté sur le banc deux rencontres de Liga consécutives face à Las Palmas et Girona. Un temps de jeu famélique, tant Modric a été important depuis depuis longues chez les Merengues.

L’année dernière encore, il répondait présent en Ligue des Champions et dans les moments importants de la saison, même si bien sûr, ses 38 ans commençaient déjà à se faire sentir. Ancelotti lui préfère désormais le trio Valverdre-Tchouameni-Camavinga, plus jeune, plus dynamique, plus physique. Jusque-là, le Ballon d’Or 2018 s’était muré dans le silence mais de retour au pays durant cette trêve internationale, il en a profité pour faire le point. «C’est une situation nouvelle pour moi de ne plus jouer autant qu’avant et autant que je le souhaiterais», lâche-t-il d’emblée lors d’un point presse, à la veille de Croatie-Turquie comptant pour les qualifications à l’Euro 2024.

Le capitaine croate poursuit, indiquant que ce nouvel état de fait ne lui convient pas. Lui a besoin de rythme et de terrain. «Je veux toujours jouer. Je ne veux pas de pause, je ne veux pas prendre de vacances, insiste celui qui cumule 24 buts en 168 sélections avec son pays. Je veux jouer parce que c’est là que je me sens mieux et ainsi je me prépare mieux pour les matchs.» Il reconnaît tout de même une chose, c’est que ce repos contre son gré pourrait lui être bénéfique pour la suite de la saison. Lui disposera encore de fraîcheur physique quand ses concurrents auront déjà cumulé beaucoup de matchs. Néanmoins, ça ne lui plaît pas davantage.

«Cette situation pourrait avoir des avantages pour la suite, donc nous verrons, mais je ne veux pas de ça. Je veux jouer, et si nécessaire, tous les trois jours, car physiquement ça va. Ca aurait été une autre histoire si ce n’était pas le cas mais je me sens bien physiquement et mentalement et je veux jouer» martèle Modric, qui a refusé une offre saoudienne l’été dernier pour rester au Real Madrid où il semblait alors être toujours indéboulonnable. «Tout ce qui se passe autour de moi en ce moment c’est normal. Je l’accepte. Je dois me préparer mentalement à cette situation, l’accepter et passer à autre chose.» Le message est passé… à bon entendeur.