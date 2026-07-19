AC Milan : Adrien Rabiot sort du silence sur son avenir

Auteur d’une Coupe du Monde 2026 XXL, Adrien Rabiot figure parmi les grands gagnants du parcours des Bleus sur le plan individuel. Mais alors que le milieu de terrain sort d’un tournoi de très haut niveau, son avenir en club reste incertain. Le joueur du Milan AC est au cœur d’un bras de fer entre Naples et le club lombard, les deux formations souhaitant l’avoir sous ses couleurs pour la saison prochaine. Du côté napolitain, Massimiliano Allegri, qui l’a déjà connu à la Juventus et à Milan, aimerait le retrouver, tandis que Ruben Amorim, fraîchement nommé sur le banc de l’AC Milan, compterait également sur lui pour construire son équipe selon la presse italienne.

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Après la défaite contre l’Angleterre dans le match pour la troisième place (4-6), Rabiot a évoqué son avenir au micro de DAZN, en assurant vouloir d’abord souffler après une période éprouvante : « d’abord, place aux vacances : c’est tout ce que l’on attend depuis notre défaite contre l’Espagne. Ces derniers jours ont été éprouvants mentalement. » Le milieu français a ensuite confirmé son intention de retrouver Milan avant d’entamer les discussions : « si je vais reprendre à Milan ? Oui, bien sûr. Ensuite, nous échangerons avec l’entraîneur et avec Maignan. Nous voulions rester concentrés pendant la Coupe du Monde et ne pas être dérangés par d’autres sujets. Maintenant, nous aurons le temps de discuter sereinement. » Affaire à suivre…