Lille : Leicester prend de l’avance dans le dossier Boubakary Soumaré

Très utilisé par Christophe Galtier cette saison, le jeune Boubakary Soumaré ne manque pas de prétendants en Angleterre. Ses bonnes prestations ont attiré l’œil en Premier League. Plusieurs clubs veulent récupérer le milieu de 22 ans dès cet été. Parmi eux, Tottenham, Manchester United et surtout Leicester qui semble être le mieux placé.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Star, Leicester a dépassé Manchester United et Tottenham dans la bataille pour Boubakary Soumaré. Les Foxes sont de plus en plus confiants quant à la possibilité de conclure un accord estival de 35 millions d’euros. L'international français des moins de 21 ans pourrait être tenté de rejoindre l’ancien club de Ngolo Kanté surtout qu’il pourrait bien se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.