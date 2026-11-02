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Ligue des Champions

LOSC : un forfait de taille contre Bodø/Glimt

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nabil Bentaleb @Maxppp
Bodø/Glimt Lille
winamax
1 1.72 N 4.00 2 3.60 1er pari remboursé

Le LOSC devra composer sans Nabil Bentaleb pour son déplacement en Norvège face à Bodø/Glimt, ce mardi à 21 heures, en Ligue des Champions. Arrivés lundi à 13h15 au nord du cercle polaire arctique, les Lillois ont fait le voyage sans leur milieu de terrain, malade. Le staff nordiste a préféré ne prendre aucun risque, comme l’a confirmé Davide Ancelotti en conférence de presse.

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Une absence importante pour les Dogues, tant Bentaleb joue un rôle essentiel au sein du milieu de terrain lillois. Par ailleurs, Hamza Igamane, Tiago Santos et Ayase Ueda sont toujours indisponibles. Lille devra donc trouver des solutions pour pallier ces absences lors de cette rencontre importante pour la suite de son parcours européen. Pour rappel, le LOSC compte 0 point en 3 journées de C1 jusqu’ici.

Pub. le - MAJ le
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