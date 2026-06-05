La France perd la tête du classement FIFA

La défaite concédée face à la Côte d’Ivoire a eu de premières conséquences pour l’équipe de France. Au-delà des doutes à quelques jours de débuter le Mondial 2026, ce revers a également coûté aux Bleus leur place de numéro un au classement FIFA. Les hommes de Didier Deschamps ont ainsi été dépassés par l’équipe d’Argentine de football, tandis que l’équipe d’Espagne passe également devant eux malgré un match nul également inquiétant face à l’Irak (1-1).

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Désormais troisième, la France devance encore l’Angleterre, le Portugal, le Brésil et le Maroc. Avant son entrée en lice au Mondial contre le Sénégal le 16 juin prochain, la sélection tricolore disputera un dernier match amical face à l’Irlande du Nord. Une victoire pourrait permettre aux Bleus de récupérer des points, mais pour rappel, jamais une nation classée première avant la Coupe du Monde 2026 ne l’a ensuite remporté.