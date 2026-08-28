Mercato OM : l’AS Rome accélère pour Leonardo Balerdi

Le temps presse à l’Olympique de Marseille. Alors que la fin du mercato approche à grands pas, l’OM doit encore boucler plusieurs ventes afin de rééquilibrer ses finances et de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour la suite de son recrutement. Une situation qui place plusieurs joueurs importants de l’effectif de Bruno Génésio sur le marché des transferts. Igor Paixão est par exemple annoncé proche de Sunderland, même si son possible départ fait débat en interne.

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Mais le Brésilien est loin d’être le seul candidat au départ. Comme annoncé par nos soins en avril dernier, Leonardo Balerdi fait également partie des joueurs dont l’OM pourrait se séparer en cas d’offre satisfaisante. Arrivé dans la cité phocéenne en juillet 2020, le défenseur international argentin (11 sélections) dispose toujours d’une belle cote à l’étranger. Son avenir pourrait par ailleurs s’écrire dans les prochains jours, du côté de l’Italie.

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Balerdi veut rejoindre l’AS Roma

Selon nos informations, l’AS Roma a sérieusement accéléré ces dernières heures sur le dossier Leonardo Balerdi. Le club de la Louve apprécie le profil de l’ancien défenseur central du Borussia Dortmund et a décidé de passer à la vitesse supérieure à quelques jours de la fermeture du marché. Un accord a même déjà été trouvé entre le club romain et Balerdi. Des négociations ont été entamées avec l’OM pour étudier la faisabilité d’un transfert sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire.

Une piste qui pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à la recherche de liquidités dans cette dernière ligne droite du mercato. Alors que le dossier Igor Paixão pourrait déjà permettre aux Phocéens de réaliser une vente importante, un départ de Balerdi donnerait une belle bouffée d’oxygène aux finances marseillaises. Reste désormais à savoir si les discussions avec l’AS Roma permettront de déboucher rapidement sur un accord, alors que la course contre-la-montre a démarré au sein du club olympien.