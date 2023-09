OM : la réaction choc des joueurs à l’annonce de Marcelino

La suite après cette publicité

Quelle journée à Marseille ! Selon divers médias, Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs, et Pablo Longoria pourrait aussi prendre la porte. Une réunion de crise a lieu entre le président marseillais et le propriétaire Frank McCourt. Une chose est sûre, c’est le flou total à Marseille au moment où on écrit ces quelques lignes.

Comme l’indique L’Equipe, la réaction des joueurs a, logiquement, été assez forte. Le journal a ainsi récolté des réactions de joueurs, interloqués. « Son discours était bizarre, c’était flou, on a tous compris qu’il se passait quelque chose », a ainsi lancé un membre du vestiaire phocéen, alors qu’un autre a lancé que « c’est chaud ce qu’il se passe, vraiment ». Des propos sans doute partagés par bien des supporters du club du sud de la France…