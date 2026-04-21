Le nouveau business étonnant du Barça

Toujours en quête de nouvelles sources de revenus pour soigner sa situation financière un peu délicate, le FC Barcelone va lancer un nouveau business. Le média Sport indique ainsi que le club, via sa société BLM, va développer une plateforme de vente de merchandising d’occasions.

La suite après cette publicité

Les supporters auront l’occasion d’y vendre ou d’y acheter des maillots ou d’autres objets à l’effigie du club. Un peu à l’image de Vinted ou de la plateforme Leboncoin, en somme, mais cette fois, le Barça pourra contrôler tout objet qui transite par la plateforme, afin de s’assurer de l’authenticité de chacun notamment. Une première chez les gros clubs européens.