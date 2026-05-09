L’OM a jeté son dévolu sur Grégory Lorenzi

L’Olympique de Marseille s’enfonce dans une crise sans précédent en cette fin de saison. Entre une instabilité assez honteuse au sein de l’organigramme du club et des performances cataclysmiques sur le pré, l’OM connaît l’une des pires fins de cuvée de son histoire. Depuis plusieurs mois, le projet sportif semble à l’arrêt suite aux départs successifs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, laissant un vide immense à la tête de l’institution avec un Medhi Benatia de plus en plus controversé. Sportivement, le bilan est tout aussi alarmant.

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Actuellement septième de Ligue 1, Marseille s’apprête, sauf retournement de situation, à vivre la saison prochaine sans la moindre compétition européenne. C’est dans ce contexte électrique que les joueurs se déplacent au Havre ce week-end, après une mise au vert à la Commanderie de quatre jours. Pourtant, selon nos informations, cette période de confinement a tourné au fiasco. Chambres dégradées, lits retournés, extincteur vidé dans les appartements d’un dirigeant… une ambiance de "colonie de vacances" totalement déconnectée de l’urgence de la situation, témoignant d’un vestiaire qui a totalement lâché prise.

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L’OM accélère pour Grégory Lorenzi

Face à ce champ de ruines, la future direction, menée par Stéphane Richard qui prendra ses fonctions officiellement début juillet, s’active pour reconstruire. Le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance pour occuper le poste crucial de directeur sportif. Après avoir réussi à faire de grandes choses à Brest, qu’il a mené de la Ligue 2 jusqu’aux sommets de la Ligue des Champions, le dirigeant de 42 ans est l’homme providentiel visé par Marseille. Bien qu’un accord verbal ait été évoqué avec l’OGC Nice, l’OM fait actuellement le forcing pour détourner le Breton vers la Canebière.

Lorenzi, de son côté, ne serait pas insensible à ce défi excitant. Fort de son expérience dans la construction d’effectifs cohérents avec des moyens limités, il s’est déjà entretenu à plusieurs reprises avec la société de conseil chargée de dessiner le nouvel organigramme olympien. Persuadé de pouvoir réussir là où beaucoup ont échoué, il pourrait être la première pierre du nouveau projet de Stéphane Richard. Pour l’OM, l’enjeu est de taille et il ne faudra pas se tromper d’homme cet été pour remplacer Medhi Benatia…