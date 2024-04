Retournement total de situation pour Xavi au FC Barcelone, l’Angleterre choquée par Liverpool

Le Barça veut faire changer d’avis Xavi

À Barcelone, c’est toujours la joie ! Et cette grande victoire au Parc des Princes des Blaugranas peut avoir pas mal d’incidences sur la suite. En effet, comme le placarde Sport ce matin, il y a de «l’optimisme pour Xavi», désormais. On rappelle que l’ancien milieu de terrain avait annoncé son départ en fin de saison mais les derniers résultats pourraient changer la donne, estime le quotidien catalan. «La victoire contre le PSG et le redressement de l’équipe confirment le pari de Laporta de continuer une année de plus. L’entraîneur a le temps de développer le projet et, après le Clasico, il devra décider s’il revient sur sa décision en juin. Laporta tentera de le faire réfléchir. Il est l’homme de la situation et il y a déjà un consensus absolu» pour le conserver. De son côté, Mundo Deportivo revient sur les ressorts activés par Xavi pour redresser la barre ces derniers mois et notamment pour réussir cette prestation face au PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. «L’Union de l’équipe, clé de la métamorphose d’un Barça en feu. Ils ont progressé sur tous les plans : engagement, attitude, défense, physique et estime de soi.» Et Xavi n’y est pas étranger…

Liverpool a pris l’eau

La grosse surprise de la soirée en Ligue Europa, c’est la lourde défaite de Liverpool, à domicile contre l’Atalanta (3-0). Les Reds n’ont pas vu le jour et ont pris une grosse claque. Pour le Daily Mirror, «Klopp coupé en deux. Le rêve de Jürgen de gagner en Europe ne tient qu’à un fil, les Italiens écrasent les Reds», écrit le tabloïd. Globalement, toute la presse anglaise tombe sur les Reds et ne comprend pas cette grosse déconvenue. Et, c’est Gianluca Scamacca qui est mis en avant sur la couverture du Daily Star, lui qui s’est rappelé au bon souvenir de l’Angleterre après son passage raté à West Ham. «Gianluca inscrit un doublé pour marteler des Reds mauvais», juge le quotidien. Le Daily Express parle carrément de «la maison de l’horreur pour Scama. Les Reds s’effondrent, les espoirs de triplé s’envolent.» En revanche, en Italie, l’attaquant est porté aux nues comme sur la une d’Il Corriere dello Sport qui parle de «magie» de la part de l’attaquant !

Le Bayern impressionne encore !

En Allemagne, le Bayer Leverkusen, la sensation de la saison en Europe, continue d’impressionner dans toutes les compétitions. Hier soir, l’équipe de Xabi Alonso a largement dominé West Ham (2-0). Dans ses pages intérieures, le journal Bild rend hommage à cette équipe qui n’en finit plus de gagner et se rapproche du «record européen», comme l’écrit le journal. Et les Allemands semblent imbattables cette année puisqu’ils en sont à 42ème match consécutif sans défaite. Bild estime carrément que les joueurs du Bayer peuvent rêver d’un triplé sensationnel cette saison. Ce qui fait dire au Daily Star que c’est «neverloosen», à savoir, ils ne perdent jamais en référence à leur surnom "neverkusen" qui a longtemps fait référence à leur incapacité à remporter des titres !