Le PSG a pris une grosse décision avec Cristiano Ronaldo

Un an et puis s'en va. Depuis plusieurs semaines déjà, divers médias européens évoquaient des volontés de départ de plus en plus prononcées de la star portugaise. Cette dernière était notamment inquiète du manque de mouvement de son club sur le mercato, pendant que ses concurrents anglais se renforçaient de façon conséquente. Des gros doutes sur la gestion du club qui l'ont finalement poussé à prendre la décision de partir.

C'est The Athletic qui a dévoilé la bombe samedi soir, indiquant aussi que l'ancien du Real Madrid souhaite jouer la Ligue des Champions au moins une dernière fois dans sa carrière, afin de se mesure à l'élite du foot européen avant de prendre sa retraite ou de se diriger vers des destinations plus exotiques. Mais une question se pose : quel top club européen pourrait accueillir le Portugais, lui qui demandera sûrement des émoluments conséquents ?

Un avenir en Angleterre ou en Allemagne ?

Une chose est sûre, ça ne sera pas le Paris Saint-Germain. Si par le passé l'option de voir le natif de Madère débarquer au Parc des Princes a souvent été évoquée, ce n'est absolument pas dans les plans des décideurs parisiens actuellement. C'est ce qu'indiquent ainsi divers médias comme Sky Italia ou même The Athletic, qui a dévoilé l'information hier soir.

Il faut dire qu'actuellement, selon AS, il y a deux clubs en pole position pour enrôler le joueur formé au Sporting : le Bayern et Chelsea. En interne, les deux clubs étudient la possibilité de recruter le Portugais, et une réunion aurait même déjà eu lieu entre Jorge Mendes, agent du joueur, et des dirigeants des Blues la semaine dernière. A noter que le média espagnol lui n'écarte pas totalement le PSG de la course...