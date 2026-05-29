Comment l’AS Monaco a doublé le Bayer Leverkusen pour Filipe Luis

Actuellement libre depuis son départ de Flamengo en mars dernier, Filipe Luís va devenir le prochain entraîneur de l’AS Monaco, comme nous l’avions évoqué. Le technicien brésilien de 40 ans est attendu pour succéder à Sébastien Pocognoli après la non-qualification du club princier pour la prochaine Ligue des Champions. Selon nos informations, Monaco a réussi à devancer le Bayer Leverkusen, pourtant auteur d’une offre financière plus importante, avec un salaire supérieur proposé au Brésilien.

La suite après cette publicité

Dans ce dossier, le rôle de Thiago Scuro a été déterminant. Le directeur général monégasque partage la même langue que Filipe Luís et le connaissait déjà via l’univers Red Bull, ce qui a pesé dans la prise de décision de l’ex-international brésilien (44 sélections, 2 buts). Deux réunions organisées à Madrid entre les deux hommes ont fini de convaincre l’ancien latéral de Chelsea et de l’Atlético de Madrid de rejoindre le projet monégasque et lancer sa carrière d’entraîneur en Europe